Covid 19 : deux patients non vaccinés meurent du variant Delta, le Gers en alerte

Une troisième personne âgée de 69 ans est actuellement hospitalisée en réanimation tandis que plusieurs autres suspicions de cas sont en cours d’investigation médicale et de contact-tracing, a ajouté l'ARS, évoquant notamment dans le secteur de Cazaubon-Barbotan-les-Thermes et dans le secteur de Vic-Fezensac-Jegun-Sainte-Christie.

"Parmi les neuf premiers cas possibles de variant Delta identifiés en deux semaines dans le Gers, 2 cas ont été confirmés à ce jour par séquençage génomique", explique l'agence. Et de préciser : "ils concernent des personnes âgées de 42 et 60 ans qui sont décédées, malgré leur prise en charge au Centre hospitalier d’Auch. Ces personnes n’étaient pas vaccinées, en dépit d’un état de santé marqué par des facteurs de risque."

"Les cas graves qui sont à déplorer doivent inciter tous ceux qui hésitent encore, à protéger leur santé grâce au vaccin", poursuit le communiqué, soulignant que "cet appel concerne en priorité toutes les personnes vulnérables et les personnels soignants qui ne seraient pas encore vaccinés" mais aussi "les plus jeunes, qui peuvent maintenant tous être vaccinés". Et de conclure : "face à un variant qui progresse rapidement, tout se joue maintenant pour cet été et pour la rentrée."