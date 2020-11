Si ce n'est pas la circulation du virus, qu'est-ce qui coince pour la réouverture des stations de ski ?

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, ce sont bien les chutes de ski que redoutent les autorités. Car, dans le contexte sanitaire que l'on connait, l'afflux de touristes en altitude leur fait redouter que les hôpitaux déjà engorgés par les malades du Covid-19 ne puissent pas accueillir les accidentés des sports d'hiver. Et pour cause, la situation sanitaire particulièrement tendue dans la région alpine : la Haute-Savoie présente encore le taux d'incidence le plus élevé de France (485,4/100.000 hab) juste devant la Savoie voisine (385,9/100.000) et l'Isère (365,2/100.000).

"Quand on voit les indicateurs sanitaires (...) notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, où on a beaucoup de stations de sports d’hiver, c’est une des régions qui a la plus forte saturation", déclarait il y a quelques jours la ministre du Travail Élisabeth Borne sur BFMTV. Et de poursuivre : "faire arriver, dans ce contexte, beaucoup de touristes [avec le risque] de se casser la jambe et de devoir aller à l'hôpital, au moment où les capacités hospitalières sont saturées, c’est vrai que ça semble difficile".