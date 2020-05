Hydroxychloroquine à titre préventif : "aucune preuve" de l'utilité du traitement suivi par Trump

Que vaut ce que fait Donald Trump ? Devant des journalistes, le président américain s'est vanté lundi 18 mai de "prendre depuis plus d'une semaine et demi", un traitement à l'hydroxychloroquine de façon préventive. S'il s'attendait à voir les yeux de l'auditoire "s'écarquiller", il a visé juste. Et pour cause, comme le rappelle le Professeur Jacques Reynes sur LCI, l'efficacité de cette méthode n'a jamais été prouvée.

A LIRE AUSSI

>> "Qu'est-ce que vous avez à perdre ?" Trump annonce être sous hydroxychloroquine à titre préventif

>> Deux nouvelles études concluent à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine

>> La France, seul pays où il y a débat sur l'hydroxychloroquine