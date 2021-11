Les vaccinés occupent-ils vraiment la majorité des places à l'hôpital ?

Les chiffres sont tombés, et ils dévoileraient une réalité que les autorités souhaiteraient nier. "Il y a désormais plus de vaccinés à l'hôpital pour Covid-19 que de non-vaccinés", lance un internaute ce mardi 16 novembre. Courbes à l'appui, il assure que les dernières données de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé (Drees) prouvent l'inefficacité du vaccin. Qu'en est-il réellement ?

Les derniers chiffres, dévoilés ce lundi 15 novembre, portent sur la semaine du 25 au 31 octobre. On y découvre que le nombre d'entrées en soins critiques pour les personnes non vaccinées "est stable" par rapport à la semaine précédente, tandis qu'il est "en augmentation" chez les personnes complètement immunisées. Une tendance déjà visible ces dernières semaines. Depuis le début du mois de septembre, la courbe des hospitalisations des non-vaccinés baisse, rejoignant peu à peu celle des vaccinés.

Ceci dit, le phénomène n'a rien de surprenant. Il était même attendu et s'explique par la baisse des effectifs de non-vaccinés en valeur absolue. De façon mathématique, leur proportion parmi les hospitalisés était amenée à baisser à mesure que la couverture vaccinale du pays progressait. Plus la part de Français vaccinés croît, plus celle des hospitalisations en fait de même. Et ce indépendamment de l'efficacité du vaccin.

Il ne sert donc à rien de comparer les chiffres bruts, mais bel et bien de prendre en considération le pourcentage de vaccinés et de non-vaccinés dans la population. Ce qui change tout de suite la donne. À taille de population comparable, prenant en compte que 86% de la population âgée de 20 ans ou plus est immunisée, il y a environ "neuf fois plus d’entrées en soins critiques parmi les personnes non vaccinées que parmi celles qui sont complètement vaccinées", écrit la Drees. Un chiffre similaire à celui qu'on trouvait avant la rentrée, dès le 15 août.