Covid-19 : Emmanuel Macron se dit "tout à fait favorable" à la levée des brevets sur les vaccins

Alors qu'il fut l'un des premiers dirigeants à se positionner cet été en faveur d'un vaccin qui deviendrait un "bien public mondial", Emmanuel Macron avait depuis pris ses distances avec le principe. Le 23 avril par exemple, le chef de l'État expliquait être opposé à la levée immédiate de la propriété intellectuelle et avait considéré que le sujet n'était pas celui-là mais celui du transfert de technologie.

Cette fois, le ton est légèrement différent. "Oui nous devons évidemment faire de ce vaccin un bien public mondial", a-t-il avancé en insistant de nouveau sur la nécessité "de transférer la technologie et de savoir-faire pour qu'il y ait des plateformes qui produisent des vaccins à ARN messager en Afrique".

Cependant, le président a estimé que la priorité était donnée à court terme sur "le don de doses" et la production "en partenariat avec les pays les plus pauvres". Toujours en marge de ce déplacement, Emmanuel Macron s'est défendu, au nom de ses compagnons européens, de faire cavalier seul dans la course à la vaccination. "S'il y a eu un nationalisme vaccinal, il ne faut pas regarder du côté de l'Europe : nous avons dès le premier jour aider nos alliés, nos partenaires, décidé d'exporter vers les pays les plus fragiles" des doses.