Covid-19 en Belgique : le pass sanitaire devient obligatoire

6800. C'est le nombre de cas positifs au Covid-19 enregistrés par jour en moyenne en Belgique. Pour faire face à ce rebond épidémique, le voisin européen a donc décidé de faire entrer en vigueur ce lundi : le Covid Safe Ticket (CST), un équivalent de pass sanitaire. Le CST, déjà à l’essai à Bruxelles, sera désormais obligatoire dans tout le pays jusqu’au 15 janvier prochain. Il faudra le présenter pour accéder aux lieux du quotidien tels que les bars, restaurants, cafés, ou encore salles de sport.

Les événements, comme les foires commerciales et les congrès, comptant plus de 50 personnes en intérieur (et plus de 200 en extérieur) sont aussi concernés. "Il sera aussi requis dans les salles de fêtes et de spectacles, pour les visiteurs des hôpitaux et des maisons de repos", a précisé Le Soir. Contrairement à la France, la Belgique s’est toutefois évité un débat supplémentaire en n’appliquant pas cette mesure dans les centres commerciaux (ni dans les transports en commun, ni sur les lieux de travail).

"L’instrument s’appliquera à toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus et dès 12 ans pour celles qui veulent rendre visite à des personnes hospitalisées ou vivant dans des maisons de repos et des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables" ainsi que pour assister à des évènements de masse, a ajouté le média en ligne.