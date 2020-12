Covid-19 : où en sont les indicateurs dans les territoires qui "inquiètent" Olivier Véran ?

EN CHIFFRES - Dans une interview accordée au "Journal du dimanche", le ministre de la Santé Olivier Véran se dit inquiet de la situation épidémique dans trois territoires : "la région Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et le département des Alpes-Maritimes". Qu'en disent les indicateurs ?

L'idée d'un troisième confinement en France n'est plus un tabou. Ces derniers jours, plusieurs élus du Grand Est ont demandé au gouvernement d'envisager l'hypothèse d’un reconfinement après les fêtes. Une solution d'abord balayée par le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Les solutions sont fonctions de la situation sanitaire" mais "nous ne sommes pas en flambée épidémique", affirmait le ministre le 22 décembre sur TF1. Ce dimanche, Olivier Véran n'est plus aussi catégorique. "Nous n'excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger des populations", indique-t-il dans les colonnes du JDD.

Pour le ministre de la Santé, "le virus circule encore trop : 15.000 contaminations détectées par jour en moyenne". Surtout, "trois territoires nous inquiètent", poursuit Olivier Véran au Journal du dimanche : "La région Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et le département des Alpes-Maritimes, à commencer par Nice. L'augmentation de l'incidence chez les personnes âgées dans certains territoires ruraux fait, en particulier, craindre une hausse des hospitalisations dans les jours à venir." Dans le Grand Est, l'épidémie est effectivement à la hausse. Selon les données regroupées par CovidTracker et datées du 26 décembre, les indicateurs dans ce territoire déjà très touché lors de la première vague demeurent supérieurs aux moyennes nationales. Le nombre de cas recensés au quotidien, en diminution tout au long du mois de décembre, est reparti à la hausse depuis début décembre. Entre le 17 et le 23 décembre, 1979 cas par jour ont été enregistrés, selon les données publiées par CovidTracker et basées sur celles de Santé publique France. À titre de comparaison, seule l'Île-de-France, qui regroupe plus de deux fois plus d'habitants que le Grand Est, recense plus de cas sur la même période.

En Bourgogne-Franche-Comté, le taux d'incidence le plus élevé du pays

La situation dans les hôpitaux de l'est de la France reste également sensible. Au 26 décembre, 2693 patients étaient hospitalisés dans le Grand Est : c'est plus qu'en novembre. 295 personnes figuraient également en réanimation, un niveau qui n'a pas baissé tout au long du mois de décembre. Enfin, le taux d'incidence dans le Grand Est se situe actuellement à 251 cas pour 100.000 habitants, contre 154 en moyenne en France métropolitaine. Il s'agit du deuxième taux d'incidence le plus élevé du pays, juste derrière... la Bourgogne-Franche-Comté (257), autre région "inquiétante" citée par Olivier Véran. Dans ce territoire, qui a commencé ce dimanche la vaccination pour des résidents d'un Ehpad de Dijon, les indicateurs sont également au rouge : plus de 1000 cas y sont détectés en moyenne chaque jour.

Dans les hôpitaux, la tension ne faiblit pas, avec 1770 personnes hospitalisées, tandis que la courbe des hospitalisations n'est plus en baisse depuis la mi-novembre. Selon CovidTracker, 88% des lits de réanimation disponibles avant l'épidémie sont actuellement occupés par des patients atteints du Covid-19. Et avec 23 décès quotidiens enregistrés en moyenne entre le 20 et le 26 décembre, la région retrouve des niveaux de mortalité similaires à la première vague, au printemps.

Hausse constante des hospitalisations dans les Alpes-Maritimes

Olivier Véran a également mentionné les Alpes-Maritimes comme territoire "qui inquiète". Le département enregistre en effet un taux d'incidence plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale (341). Chez les personnes de plus de 90 ans (977), comme celles dont l'âge est compris entre 80 et 89 ans (369), le taux d'incidence dépasse même le niveau atteint en novembre, lors du pic national de la deuxième vague. Le nombre de personnes hospitalisées – 536 au 26 décembre – est d'ailleurs en hausse constante depuis octobre, même si les lits de réanimation y sont actuellement moins occupés qu'en novembre (47 patients en réanimation au 26 décembre). Une situation qui a poussé le maire de Nice, Christian Estrosi, à réagir. "Face à des chiffres en hausse et trop de comportements inappropriés [...], j'appelle plus que jamais au respect des gestes barrières", a-t-il indiqué sur Twitter.

Christian Estrosi ajoute qu'il réunira ce lundi 28 décembre le "Conseil local de Santé publique" de Nice.

Idèr Nabili