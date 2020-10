EN DIRECT - Covid-19 : un confinement de deux semaines décrété au Pays de Galles

UN MILLIARD DE SERINGUES STOCKÉES PAR L'UNICEF





L'Unicef veut stocker et pré-positionner un milliard de seringues d'ici la fin 2021 pour pouvoir rapidement lancer des campagnes massives d'immunisation dès que des vaccins anti-Covid-19 seront disponibles. "Vacciner le monde contre le Covid-19 sera bientôt l'une des tâches les plus gigantesques dans l'histoire de l'humanité, et nous devrons avancer aussi vite que les vaccins pourront être produits", a affirmé Henrietta Fore, la directrice générale du Fonds des Nations unies pour l'enfance.





"Afin de pouvoir aller vite plus tard, il faut aller vite maintenant. D'ici la fin de l'année nous aurons déjà plus d'un demi-milliard de seringues pré-positionnées là où elles pourront être déployées rapidement et au meilleur coût", a-t-elle expliqué.