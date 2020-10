EN DIRECT - Covid-19 : plus de 2,5 millions de cas dans le monde en une semaine, un record

ITALIE





La Lombardie, région italienne la plus touchée par la seconde vague, ferme à partir de ce samedi tous ses bars et restaurants à partir de minuit et suspend toutes les activités sportives amateur.





En parallèle, la région de la Ligurie indique que le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, a rencontré ce samedi les autorités locales pour discuter d'éventuelles nouvelles mesures. Le gouvernement pourrait demander aux écoles d'alterner entre les cours en ligne et en présentiel, et inviterait les entreprises à augmenter la part du télétravail. En revanche, il n'est pas question de couvre-feu nocturne, ni de restrictions supplémentaires aux bars et restaurants. De nouvelles mesures pourraient être approuvées par le gouvernement d'ici lundi, indiquent plusieurs médias italiens.