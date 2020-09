Covid- 19 : le protocole sanitaire assoupli dans les écoles

"Dans les tous prochains jours, le protocole sanitaire va être allégé dans les écoles et les crèches. Jean-Michel Blanquer reviendra plus précisément sur ces annonces relatives à l’Education Nationale." Des annonces... d'annonces à venir pour l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles. Lors de sa conférence de presse ce jeudi, Olivier Véran a évoqué une évolution imminente de la marche à suivre dans les établissement scolaires en cas de détection d'un cas positif avéré, sans pour l'heure donner plus de précision.

Le ministre a justifié cet assouplissement à venir du protocole sanitaire dans les écoles par de "nouveaux éléments" mis en évidence par une récente étude qui encourage dans le même temps à rendre désormais obligatoire le port du masque pour les professionnels des crèches y compris avec les enfants. "Les enfants jeunes sont peu à risque de formes graves et peu actifs dans la chaîne de transmission du coronavirus", a déclaré le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse, citant un nouvel avis du Haut Conseil pour la santé publique. "Les enfants en primaire, maternelle, et crèche sont peu susceptibles de se contaminer entre eux et de contaminer les adultes", a-t-il ajouté. Mais "nous allons renforcer les mesures pour limiter autant que possible les contaminations d'adultes à enfants".

Ainsi, alors que dans les crèches, les assistantes maternelles ne devaient porter le masque qu'en présence des parents, "le port du masque sera désormais obligatoire pour tous les professionnels de crèche, y compris en présence des enfants", a annoncé le ministre, envisageant toutefois des "dérogations" par exemple "avec des enfants présentant des troubles du comportement".