Covid-19 : le taux de contamination en France parmi les plus élevés d'Europe

Nice et son littoral placé sous cloche. Dunkerque et sa région en attente de nouvelles mesures. La Moselle sous tension. Depuis plusieurs jours, le coronavirus semble regagner du terrain en France. Les différents indicateurs confirment en tout cas ce réveil épidémique. La courbe du nombre de cas quotidiens repart à la hausse avec désormais plus de 20.100 cas en moyenne par jour. Il y a donc plus de 300 cas quotidiens par millions d’habitants.

Un chiffre particulièrement élevé au regard des autres pays européens. Seule la République tchèque, actuellement face à une situation alarmante, fait pire avec 884 cas pour un million d'habitants. L'Italie (211) qui a pourtant rouvert ses restaurants, l'Espagne (206), l'Allemagne (169), le Royaume-Uni (165) et le Portugal (154) se trouvent, eux, bien en dessous du seuil français.