Covid-19 : les contaminations au plus haut depuis mai dans l'Hexagone

En revanche, à ce stade, la pression sur l'hôpital reste modérée. Santé publique France fait état de 6.832 hospitalisations, le nombre le plus bas depuis octobre 2020. C'est presque deux tiers de moins que deux mois auparavant. Parmi ces patients, 868 sont dans un service de soins critiques (qui traite les cas les plus graves). C'est sept de plus que la veille où cette statistique était à son plus bas depuis septembre. "La baisse s'est ralentie, et dans cinq régions, notamment celles du sud, on voit qu'il commence à y avoir une augmentation du nombre de patients en réa", a toutefois averti Olivier Véran, devant le Sénat, visant notamment l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.