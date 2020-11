En quoi consiste Covisan, le dispositif prôné par certains épidémiologistes pour contrer une troisième vague ?

Comment sortir du confinement sans faire repartir l’épidémie, à l’aube des fêtes de fin d’année ? C’est l’équation complexe que tente de résoudre le gouvernement, six mois après un déconfinement qui suscite encore aujourd’hui de nombreuses critiques. Parmi les solutions, celle d’isoler par la pédagogie les personnes testées positives. Le Pr Renaud Piarroux, chef du service de parasitologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), propose, en ce sens, d’étendre le dispositif Covisan "partout en France", indique-t-il dans une interview accordée au Journal du dimanche.

Ce dispositif, lancé par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en avril dernier, avant le premier déconfinement, a pour objectif "de casser les chaînes de transmission en identifiant, en accompagnant et en proposant une démarche de prévention au plus grand nombre de personnes potentiellement contaminantes et à leurs contacts", détaillait alors l’AP-HP dans un communiqué. Il est essentiellement appliqué à Paris et en petite couronne. "On a pu aider 40.000 personnes suivies par Covisan en leur expliquant clairement les nécessités de l’isolement et en leur apportant des conseils", se réjouit le Pr Piarroux, instigateur du projet. "C’est peu, mais cela a contribué à aplanir la courbe épidémique, qui a progressé moins vite" au cours de cette deuxième vague.