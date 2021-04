Prioritaires à la vaccination, enseignants et policiers sont-ils "les plus exposés au virus" ?

Emmanuel Macron l'avait promis. Des campagnes de vaccination contre le coronavirus "ciblées sur des professions exposées" seraient mises en place au courant du mois d'avril. C'est désormais chose faite. Jean Castex a annoncé jeudi 15 avril l'ouverture de créneaux dédiés aux enseignants et aux agents de police de plus de 55 ans. Une décision qui s'inscrit, comme l'explique le cabinet du Premier ministre dans un communiqué, dans une campagne de protection des professionnels "considérés comme plus exposés au virus". Pourtant, ces deux corps de métier n'en font pas partie.

Après le facteur de l'âge et celui des comorbidités, c'est celui de la proximité avec des publics à risque qui a prévalu. Les métiers du secteur de la santé et du médico-social ont eu le droit, eux aussi, de recevoir une précieuse dose. Désormais, il s'agit d'ouvrir la campagne à d'autres publics. À commencer par les "plus exposés" d'après Matignon. Pourtant, les études scientifiques ne montrent pas qu'il s'agit des policiers et des professeurs. Au contraire. Le deuxième volet de l'étude ComCor, réalisée par l'Institut Pasteur et citée comme référence par le gouvernement, les classe dans la catégorie des "moins à risque" de contracter la maladie, au même titre que les agriculteurs, par exemple.

D'autres professions sont, elles, bien plus à risque, mais sont pourtant oubliées. C'est pourquoi plusieurs syndicats ont appelé à la vaccination de ces publics. Ce lundi, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger et le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux ont plaidé chacun de leur côté pour que les salariés volontaires travaillant en présentiel puissent se faire vacciner rapidement. Avant eux, le 30 mars dernier, ce sont des représentants du secteur des transports qui avaient appelé à ce que ces travailleurs soient prioritaires. De fait, ces catégories professionnelles font, contrairement aux enseignants et forces de l'ordre, partie des métiers les plus à risque ou à risque "moyen" d'être exposées au Covid-19. Les chauffeurs arrivent même premier de cette triste série.

À noter que les auteurs de l'étude de l'Institut Pasteur avaient relevé certains biais à ces conclusions, comme l'arrivée des variants. De plus, ils soulignent que ce travail, réalisé entre le 1er octobre et le 31 janvier 2021 sur 77.208 volontaires, ne permet pas forcément de "généraliser les résultats" à l'échelle nationale. Il n'en reste pas moins qu'à ce jour, aucune autre étude n'a alerté sur les dangers pour les enseignants et les policiers.