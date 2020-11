Grippe, gastro, bronchite et autres maladies hivernales aux abonnés absentes

L'hiver et ses virus font toujours l'objet d'une surveillance particulière de la part des autorités de santé, qui craignent une trop forte affluence dans les cabinets médicaux et les hôpitaux. Cette année, la vigilance est particulièrement importante, alors que le Covid-19 mobilise déjà toutes les forces sanitaires disponibles. Mais d'après Santé Publique France qui tient des bulletins épidémiologiques hebdomadaires, les premiers indices concernant la grippe, la gastro-entérite ou encore la bronchite sont plutôt rassurants, notamment en raison du respect des gestes barrières.

Le même cas de figure se présente pour les autres virus hivernaux. "On a une baisse significative, voire plus du tout, de gastro-entérites, de bronchiolites... Il n'y a pas non plus beaucoup d'otites. On voit très peu de gens atteints de ces pathologies hivernales qui, aux mois de novembre et décembre, remplissent les cabinets", affirme à LCI Jean-Luc Leymarie, médecin généraliste à Rueil-Malmaison.

Ainsi, les gastro-entérites étaient la semaine dernière deux fois moins virulentes qu'en 2019, avec 383 actes médicaux pour 10.000. La différence est encore plus marquée pour la bronchite, qui est trois fois moins présente que l'année dernière. Elle représentait la semaine dernière 191 interventions sur 10.000, contre 544 en 2019.