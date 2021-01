EN DIRECT - L'Espagne commence à administrer la deuxième dose de vaccin aux personnes prioritaires

INDE





Le début samedi de la campagne de vaccination en Inde contre le Covid-19 a été une réussite avec plus de 190.000 personnes qui ont reçu une dose, a annoncé le ministère indien de la Santé.





La deuxième nation la plus peuplée de la planète compte vacciner 300 millions de personnes, soit presque l'équivalent de la population américaine, d'ici juillet, dans le cadre de l'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde. Celle-ci repose sur deux vaccins: Covaxin développé par Bharat Biotech et le Conseil indien de la recherche médicale; et Covishield, la version mise au point par AstraZeneca et l'université d'Oxford. Tous deux produits par le Serum Institute of India et approuvés "en urgence", début janvier.