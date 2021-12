Covid-19 : est-il exagéré de parler d'une "explosion" du taux d'incidence chez les enfants ?

DERRIÈRE LES CHIFFRES - Jean-Michel Blanquer ne se montre pas inquiet en observant la progression d'une nouvelle vague épidémique. Pour autant, il minore son impact chez les plus jeunes, jugeant qu'il est exagéré de parler d'une "explosion" de l'incidence parmi les enfants.

Le ministre de l'Éducation, alors que le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter, reste sur la même ligne. Jean-Michel Blanquer refuse en effet toute forme d'alarmisme, alors même que le passage au niveau 3 du protocole Covid-19 vient d'être acté dans les écoles primaires.

Invité sur RTL, il a été interrogé sur les cas qui "explosent", et avec des taux d'incidence qui repartent très fortement à la hausse chez les enfants depuis plusieurs semaines. "On ne peut pas dire qu'il y ait une explosion, le mot est trop fort, il y a un taux d'incidence qui est en train d'augmenter", a-t-il seulement observé. Le ministre appelle d'ailleurs à la modération. Si ce taux d'incidence repart à la hausse, "c'est parce qu'on fait beaucoup plus de tests chez les enfants. Trois fois plus qu'avant les vacances de la Toussaint", a-t-il lancé.

Une dégradation très rapide de la situation

Aucune explosion du taux d'incidence ? Pour le vérifier, direction la plateforme Geodes, sur laquelle sont agrégées les données de Santé publique France. Le taux d'incidence hebdomadaire, qui "correspond au nombre de nouvelles personnes testées positives pour un test de SARS-COV2, rapporté à la population pour 100.000 habitants, par semaine calendaire" est notamment accessible. Et permet d'entrer dans le détail, avec un filtrage possible par tranches d'âge. Utile, puisqu'on peut ainsi se focaliser sur les 0-9 ans et les 10-19 ans.

Le graphique ci-dessus (aussi accessible via ce lien) montre une progression très marquée de l'incidence chez les plus jeunes, supérieure à celle observée dans le reste la population. Les 0-9 ans, sont ainsi les plus concernés : depuis début novembre, le taux d'incidence a été multiplié par 7, passant de 55 cas pour 100.000 personnes à 390. L'augmentation est ainsi de 700% en 5 semaines à peine. Au sein de la population générale, la progression est forte également, mais dans une moindre mesure : +400%.

Jean-Michel Blanquer explique cette hausse par la multiplication du nombre de tests réalisés chez les plus jeunes, à l'école notamment. Sur le papier, plus de tests peut en effet conduire à voir l'incidence augmenter, puisque l'on ne concentre pas la détection sur les seules personnes à risques ou présentant des symptômes, mais sur un spectre bien plus large. Les chiffres sont assez clairs : la semaine précédant les vacances de la Toussaint, 248.000 tests avaient été réalisés chez les 0-9 ans, et 373.000 auprès des 10-19 ans. Bien moins que la semaine écoulée, ou l'on en a respectivement enregistré 647.000 et 575.000. Cela ne fait pas tout à fait trois fois plus, comme l'a laissé entendre le ministre de l'Éducation, mais l'évolution demeure significative. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que les enfants font aujourd'hui partie des plus touchés. "C’est normal, les enfants ne sont pas vaccinés. Donc le virus circule plus", expliquait il y a peu sur LCI l'épidémiologiste Catherine Hill. "Maintenant que les adultes sont vaccinés, les cas positifs sont surtout des enfants", renchérissait Isabelle Claudet, la responsable des urgences pédiatriques à Toulouse. "Cela pourrait d'ailleurs nous faire basculer sur une épidémie principalement pédiatrique."

