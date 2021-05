Covid-19 : ouvrir les fenêtres cinq minutes toutes les heures, un "point fort" dans la lutte contre le virus

"Cette maîtrise de l'aération/ventilation des établissements recevant du public doit constituer un point fort sur lequel peut s'appuyer un protocole sanitaire", écrit le HCSP dans un avis rendu public lundi. C'est d'autant plus vrai "lorsque certaines mesures barrières (notamment le masque ou la distance interindividuelle) ne sont pas adaptées à l'activité de l'établissement (restaurant, écoles maternelles, etc.)".

Nombre de scientifiques insistent sur l'importance de l'aération pour combattre le Covid-19. On sait en effet que la maladie se transmet beaucoup via les aérosols, des nuages de gouttelettes produits par la respiration, la parole ou les cris des personnes infectées et qui contiennent donc le coronavirus SARS-CoV-2. Ces nuages peuvent rester en suspension plusieurs heures, d'où l'importance d'une bonne ventilation pour les disperser.

"Dans les établissements scolaires et universitaires en particulier, il est proposé de laisser les portes et les fenêtres ouvertes entre les cours et les enseignements", écrit le HCSP, dont le rôle est consultatif. Selon lui, "seules les fenêtres doivent rester ouvertes pendant les cours ou enseignements", l'idéal étant "d'ouvrir deux fenêtres, si possible, pour favoriser la circulation de l'air".