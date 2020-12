Soins déprogrammés à cause du Covid-19 : jusqu'à 6000 décès par cancer supplémentaires ?

Selon des modélisations statistiques publiées dans la revue médicale BMJ, les retards dans la prise en charge des cancers pourraient entraîner 1000 à 5800 décès supplémentaires dans les prochaines années. Le bilan pourrait même s'alourdir, ces projections ne prenant pas en compte les effets potentiels de la seconde vague de Covid-19. "Pour certaines tumeurs", la prise en charge retardée "peut entraîner une taille beaucoup plus importante et un traitement qui relève de la chimiothérapie et non pas d'une chirurgie première", avertit Corinne Balleyguier, chef du service radiologie au Centre Gustave Roussy (Villejuif), sur LCI (voir vidéo en tête de cet article).