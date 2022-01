Covid-19 : comment certains pays se préparent à une sortie de crise sanitaire

Au contraire, le suivi épidémiologique serait surtout réalisé par un certain nombre de médecins, de centres de santé et d'hôpitaux qui seraient chargés de fournir des statistiques permettant de donner la situation de l'ensemble du pays grâce à des échantillons représentatifs.

Ce nouveau modèle, qui pourrait être instauré à la fin de la sixième vague qui touche actuellement l'Espagne, traiterait le Covid-19 comme une maladie respiratoire aiguë de plus. Cela mettrait fin au système comptabilisant le nombre de cas. Les Espagnols ne seraient plus incités à se faire tester au moindre symptôme.

Ainsi, en Espagne, le gouvernement réfléchit à la mise en place d'un nouveau système de surveillance du Sars-CoV-2, plus proche de celui mis en place pour les maladies virales comme la grippe. C'est en tout cas une proposition soulevée par le Premier ministre Pedro Sanchez lundi sur la radio Cadena Ser, et annoncée le matin même par le quotidien El Pais.

En Italie, la manière dont sont comptabilisés les cas est également interrogée. En effet, selon franceinfo , les cas positifs asymptomatiques pourraient être exclus du bulletin sanitaire recensant le nombre de cas et de décès et qui est donné chaque jour par les autorités du pays.

Pour autant, ces pays peuvent se permettre de telles décisions grâce à un taux de vaccination important. L'Espagne et l'Italie, profondément marquées par un nombre de morts importants en début de crise, ont un taux de vaccination s'élevant respectivement à 86% et 82% de la population ayant reçu au moins une dose. Israël est à 72% selon Our World In Data. L'État a cependant déjà commencé la campagne de rappel pour une quatrième dose pour les personnes les plus vulnérables.