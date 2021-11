Covid-19 et Omicron : les nouveaux variants sont-ils forcément moins virulents ?

Une autre question demeure incertaine : ce nouveau variant est-il plus virulent pour les personnes infectées ? Pour l'heure, seuls quelques cas ont été recensés sur la planète. En dépit d'un échantillon très réduit, la présidente de l'Association médicale d'Afrique du Sud, berceau de cette mutation, s'est voulue rassurante, évoquant des symptômes "plus légers que ceux traités auparavant". Mais attention, qui dit nouveau variant ne signifie pas maladie atténuée.

C'est un nouvel élément qui pourrait bouleverser la pandémie. Depuis près d'une semaine, le variant Omicron, initialement détecté en Afrique du Sud et désormais repéré dans de nombreux pays, inquiète le monde. Est-il plus contagieux ? Les vaccins sont-ils toujours efficaces face à cette nouvelle souche ? Les scientifiques, qui étudient actuellement les mutations, n'ont pas encore livré leurs réponses.

"En l'absence de vaccination, le variant Alpha (responsable de la troisième vague en France, NDLR) était plus virulent que les souches ancestrales, avec un risque de décès augmenté de 50%", indique-t-il à LCI. "Pour le variant Delta (actuellement responsable de la quasi-totalité des infections, NDLR) par rapport au variant Alpha, il a également été montré qu'il était plus virulent, même si les données sont moins solides."

Si Omicron s'avère effectivement plus contagieux - les ministres de la Santé du G7 parlent déjà d'un variant "hautement transmissible" - alors sa virulence pourrait être plus importante. "En biologie, l'une des hypothèses est que, pour se transmettre, un virus a besoin de produire de nouvelles particules virales. Plus une infection en génère, plus la personne est contagieuse", indique Samuel Alizon.

"Or, plus il y a de particules virales produites, plus le virus a un impact sur la santé de son hôte", précise-t-il. "Il pourrait donc y avoir une corrélation entre la contagiosité et la virulence : les souches plus contagieuses pourraient aussi être plus redoutables. Cela a déjà été démontré sur d'autres virus, comme le VIH"