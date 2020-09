Covid-19 et séquelles persistantes : moins longtemps "cloués au lit", plus vite rétablis ?

Si certaines séquelles du Covid-19, notamment psychiques, sont particulièrement difficiles à enrayer, d'autres, d'ordre physiologique, pourraient, elles, être mieux maîtrisées désormais. Voire se dissiper plus vite à condition de suivre certaines recommandations. C'est en substance ce que nous enseignent deux rapports présentés lors du Congrès International Annuel de la Société européenne de respiration consacrés aux effets dont souffrent sur le long terme un certain nombre de patients ayant guéri de formes sévères de la maladie.

Dans le détail, relaye CNN Health , les travaux de Sabina Sahanic portaient sur 86 patients atteints d'une forme sévère de Covid-19, entre avril et juin. Ils ont ensuite été examinés six semaines après leur sortie de l'hôpital, puis, à douze semaines. Un troisième examen est programmé à 24 semaines. À six semaines, 65,9% des patients présentaient des symptômes persistants de Covid-19, l'essoufflement et la toux étant les plus courants. "Environ 50% de la population de notre étude a montré un essoufflement persistant six semaines après la sortie de l'hôpital, qui s'est légèrement amélioré jusqu'à la deuxième visite", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "En ce qui concerne nos résultats de tomodensitométrie, nous avons constaté qu'environ 88% de la population de notre étude présentait encore des résultats pathologiques lors de la première visite, qui se sont améliorés à 56% lors de la deuxième visite."

La seconde étude, réalisée en France, tend à mettre en évidence qu'une rééducation pulmonaire amorcée au début du processus de récupération après l'hospitalisation est associée à une amélioration de la capacité pulmonaire, de l'équilibre, de la force musculaire, de la fatigue et de certains facteurs de risque, comme la dépression et ou l'anxiété. Ainsi, sur les 19 patients observés, ceux qui "passaient moins de temps cloués au lit" entre leur séjour en soins intensifs et leur rééducation pulmonaire se sont rétablis plus rapidement.

"Sur le plan psychologique, certains patients présentaient également un état de stress post-traumatique sévère après intubation mais leur état ne s'est pas amélioré après la rééducation", précise Yara Al Chikhanie, de la clinique de rééducation pulmonaire Dieulefit Santé. Et de s'appuyer sur le cas d'une patiente "perturbée par des souvenirs et des flashs" qui "faisait des cauchemars (où elle veut s'extuber) et dont le cœur s'affolait à chaque fois qu'elle pensait à l'intubation et qu'elle était hospitalisée."