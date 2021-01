Covid-19 : le variant sud-africain plus "toxique" que le britannique ?

Le variant sud-africain est décrit comme encore plus contagieux que le variant anglais dont on disait déjà lorsqu'il est apparu qu'il serait jusqu'à 70% plus contagieux que la forme classique du virus. "Ce nouveau variant est hautement préoccupant, parce qu’il est plus contagieux et semble avoir muté davantage que le nouveau variant qui a été identifié au Royaume-Uni", avait notamment déclaré le ministre de la Santé britannique Matt Hancock le 23 décembre. Au point que parallèlement aux restrictions de voyage mises en place "immédiatement", il avait en outre annoncé que quiconque a été en Afrique du Sud ou a été en "contact proche" avec quelqu'un qui est allé dans ce pays ces deux dernières semaines doit se mettre "immédiatement en quarantaine". S'il se transmet encore plus facilement, il n'apparait pas comme étant plus pathogène et ne semble pas causer de formes plus graves de la maladie. Mais les scientifiques s'inquiètent qu'il soit moins facile à combattre.