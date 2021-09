États-Unis : au Texas, les hôpitaux débordés par le variant Delta FRANCOIS PICARD / AFP

COVID - Avec plus de 13.700 patients hospitalisés pour une infection au Covid, les hôpitaux texans souffrent d’un manque de moyens. 8000 professionnels de santé vont être envoyés en renfort.

Les lits viennent à manquer dans les hôpitaux du Texas, aux États-Unis, qui se trouvent débordés par une nouvelle vague de l’épidémie provoquée par le variant Delta. Selon les chiffres du département d’État, quelque 13.730 malades du Covid y étaient admis au 5 septembre, dont près de 4000 en soins intensifs. Un nombre de patients multiplié par dix depuis début juillet, alors que le variant plus contagieux frappe cet État du sud du pays.

Les patients actuels sont bien plus jeunes que ceux des vagues précédentes, selon le département de santé du Texas : les plus contaminés sont des trentenaires, tandis que 345 enfants ont été admis à l’hôpital ce week-end. La plupart des malades ne sont d’ailleurs pas vaccinés contre la maladie, selon le Texas Tribune. Et pour cause : la réticence à la vaccination est très forte dans cet État conservateur. Au Texas, 49,3% des habitants disposent d’un schéma vaccinal complet, en dessous de la moyenne américaine qui se situe à 54,2%.

Au moins 89 hôpitaux sans lit disponible en réanimation

Et les hôpitaux souffrent d’un manque de moyens incontestable, notamment les cliniques rurales qui ne sont pas toutes équipées pour soigner ces malades du Covid. Entre le 13 et le 19 août, au moins 89 hôpitaux du Texas n’avaient aucun lit disponible dans leur service de réanimation, rapporte le Texas Tribune. Pour pallier la déferlante dans les hôpitaux, plus de 8000 professionnels de santé sont attendus en renfort.

Une première au Texas puisque au plus fort de la vague de l’épidémie, l’hiver dernier, près de 14.000 soignants avaient été déployés dans l’État, selon le département américain de la Santé et des services sociaux. Des respirateurs, de l’oxygène et des anticorps monoclonaux sont également fournis par l’État aux hôpitaux ruraux.

