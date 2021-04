Covid-19 : être en réanimation aujourd’hui signifie-t-il la même chose qu’il y a un an ?

Transferts de patients, lits saturés, personnel au bout du rouleau : à l’hôpital privé de Villeneuve-d’Ascq, dans le Nord, le service de soins intensifs est encore sous haute tension. "Dès qu’un patient sort, la chambre est prise le jour même, souffle Emmanuel Callewaert, infirmière au sein du service Covid de l'établissement. "La pression est toujours là et on fatigue", souligne-t-elle.

Pour Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie à l’École des hautes études de santé publique(EHESP) de Rennes (Ille-et-Vilaine), le pic a été atteint, mais la baisse risque d'être plus lente que lors des deux précédentes vagues de l'épidémie. "On s’oriente assez clairement vers une baisse du nombre de lits de réanimations utilisés dans le cadre de la Covid. Cette baisse va néanmoins être plus lente que celles nous avions connues lors du premier et du deuxième confinement pour la bonne et simple raison que le variant anglais se propage plus", soutient ce spécialiste.