Covid-19 : face à un rebond des cas, la Suède renforce ses mesures sanitaires

Si, pour la directrice du Conseil national de la santé et du bien-être, Olivia Wigzell - les soins de santé sont déjà "très tendus" dans le royaume - le délai entre la propagation accrue du virus et le besoin de soins signifiait que la situation allait certainement empirer.

Des mesures de restrictions ont donc été prises : à compter de mercredi, les bars et les restaurants devront fermer à 23h et les rassemblements publics en intérieur seront limités à 500 personnes - avec pass vaccinal obligatoire pour tout rassemblement de plus de 50 personnes. Pour l'heure, le pass vaccinal est uniquement demandé pour les événements en intérieur réunissant plus de 500 personnes.

En outre, les événements privés seront plafonnés à 20 personnes en intérieur. Il est également recommandé aux adultes de limiter leurs interactions sociales et d'avoir davantage recours au télétravail. Ces mesures annoncées ce lundi pourraient être nécessaires jusqu'à mi-février selon les autorités sanitaires, mais seront réévaluées toutes les deux semaines.