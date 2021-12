Isolement de 17 jours, même pour les vaccinés : pourquoi des spécialistes redoutent une "paralysie" du pays

Un constat auquel adhère Jérôme Marty. Président de l'Union Française pour une Médecine Libre (UMFL), il souligne auprès de LCI.fr la "double difficulté" à laquelle doit faire face l'exécutif. D'un côté, un variant "extrêmement contagieux", qui va toucher de près ou de loin des millions de Français, et contre lequel il lui paraît impossible "sur un plan organisationnel" d'isoler tout le monde. Et de l'autre "une mesure qui doit être réfléchie pour ne pas favoriser la circulation du virus".

Le médecin généraliste appelle dès lors à une disposition plus nuancée, surtout vis-à-vis du secteur sanitaire, où les soignants sont majoritairement immunisés avec une dose de rappel. Et où les gestes barrières sont plus que connus. "On manque cruellement de personnel et de soignants. Si on met en arrêt les cas contact, je ne sais pas qui va soigner les gens", alerte-t-il. Un signal semblable à celui envoyé par l'un de ses confrères, médecin au CHU de Nice. Ce jeudi, Olivier Guérin, autre membre du Conseil scientifique, a souligné les risques de cette consigne pour "les secteurs stratégiques de fonctionnement de notre société", citant également "la distribution alimentaire, la sécurité, l'énergie, les transports et les communications".