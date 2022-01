Face au variant Omicron, les tests salivaires plus efficaces que les tests nasopharyngés ?

Alors que la France bat des records de dépistage, avec 11,96 millions de tests PCR en antigéniques réalisés entre le 3 et 9 janvier, devant la propagation éclair du variant Omicron, des voix s'élèvent au sein de la communauté scientifique pour s'interroger sur le bien fondé de ces prélèvements nasopharyngés face à ce variant ultra-contagieux. Dans une étude préliminaire - dont les résultats doivent encore être validés par leurs pairs - des scientifiques suggèrent que les tests salivaires permettraient une meilleure détection de l'Omicron et limiteraient les faux négatifs.

D'après les scientifiques, ces résultats partiels tendraient à montrer que le variant Omicron se concentre plus dans la gorge et les bronches que le Delta, ce qui augmente la fiabilité des tests salivaires, contrairement aux prélèvements nasaux.

En France, la Haute autorité de Sante (HAS) a étendu l'utilisation des tests salivaires, disponibles depuis février 2021. D'après le JDD, qui cite le ministère de la Santé, la question d'une meilleure fiabilité des tests salivaires face à Omicron est à l'étude. "On sait ­qu'Omicron se réplique beaucoup dans la bouche et la gorge, on est en train d'instruire ce dossier, de générer des données pour ­comparer l'efficacité des deux méthodes", explique le ministère.