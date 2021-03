Faible taux de vaccination des soignants : d'où vient leur malaise ?

À ce jour, environ 40% des personnels des Ehpad et 30% des soignants, en ville et à l'hôpital, sont vaccinés contre le Covid-19. Si les soignants, pourtant prioritaires pour la vaccination, ne se pressent pas pour en bénéficier d'après les premières estimations disponibles et les remontées de terrain, rares semblent ceux qui revendiquent publiquement leur réticence. Plus nombreux en revanche sont les proches et les collègues qui constatent au quotidien que ça coince bel et bien. Ces derniers s'en font l'écho sur les réseaux sociaux ou dans les médias.

"Je suis professionnel de santé - infirmier - en santé publique Grand Paris et vacciné contre le Covid-19 depuis presque deux mois. Le constat est que les réticences sont réelles parmi mes collègues", peut-on par exemple lire sur Twitter. Même constat pour Amélie, 26 ans, infirmière à l'hôpital Avicenne à Bobigny (Seine-Saint-Denis) qui a choisi, pour sa part, de se faire vacciner. Pour cette dernière, cette résistance des soignants a une connotation plus personnelle. "Mon conjoint est infirmier en réanimation, et on n'a pas le même point de vue sur la question", explique-t-elle, soulignant toutefois qu'il a récemment "un peu changé d'avis".

"Il faut dire qu'à la base, il n'est pas très 'médicaments', il est plutôt le genre à prendre de l'homéopathie quand il a la grippe", précise-t-elle. "Donc le vaccin, ça ne le branchait pas forcément plus que ça." À ses yeux, le contexte de cette campagne atypique a également joué un rôle. "Ce vaccin a été mis au point super rapidement alors que ça met normalement des années. Cela fait se poser des questions, encore plus que pour un autre vaccin, sur l'efficacité, mais aussi les risques", concède-t-elle. L'autre argument qui revient, poursuit-elle, a trait à la dimension altruiste de la vaccination. "Le vaccin n'est pas efficace à 100% et n'empêche pas, a priori, d'être vecteur du virus et de le transmettre quand même, des soignants vers les patients", se fait-elle l'écho, ajoutant que du point de vue des plus réticents le vaccin "ne règle donc pas tous les problèmes". Enfin, est venue s'ajouter plus récemment une autre crainte chez les soignants les plus jeunes. "On est nombreux à avoir eu des effets indésirables avec l'AstraZeneca, moi la première", souligne-t-elle, reconnaissant qu'il y a mieux pour "motiver" ceux qui sont déjà hésitants.

Si les réserves de son compagnon à l'égard de la vaccination restent d'actualité, ce dernier pourrait pourtant accepter de recevoir les fameuses injections. "On aime voyager et comme beaucoup d'autres personnes, on a envie de pouvoir de nouveau voyager dans un futur proche", explique-t-elle, bien consciente que l'argument qui a fait pencher la balance est purement d'ordre personnel. C'est paradoxalement souvent le cas, estime la jeune femme qui a d'autres exemples autour d'elle, dont celui d'une collègue, elle aussi réticente à se faire vacciner jusque-là mais qui va finalement s'y résoudre pour pouvoir retrouver son conjoint, qui n'est pas Français, à l'étranger.