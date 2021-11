Covid-19 : faut-il parler de quatrième ou de cinquième vague de l'épidémie ?

L'Europe à nouveau au défi des contaminations. Depuis plusieurs semaines, le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter sur tout le continent, notamment à l'est et au Royaume-Uni. Désormais, aucun pays ne semble épargné par cette nouvelle vague, même si quelques-uns (Ukraine, Roumanie, Serbie...) voient celle-ci décroître peu à peu ces derniers jours.

Pour l'épidémiologiste Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, une vague ne se caractérise pas uniquement pas une augmentation des contaminations puis une baisse. "À chaque fois, il y a une bonne raison" pour que les cas repartent à la hausse, expliquait-il le mois dernier à LCI. "Lors de la première vague, il n'y avait pas de mesure barrière. Lors de la deuxième, on s'est complètement relâché à l'été 2020. Lors de la troisième, le variant anglais, plus transmissible, est arrivé. Et lors de la quatrième, il y a eu le variant Delta, encore plus contagieux."

Autant de raisons qui ont conduit à caractériser chaque hausse des cas comme une vague. Mais cette fois, aucun nouvel élément n'entre en compte. "Ce que nous voyons, ce sont toujours les éléments de la quatrième vague", indiquait alors Philippe Amouyel. "La cinquième vague arrivera si nous rencontrons un nouveau variant. Mais actuellement, nous nous battons toujours contre le même."