Faut-il vacciner aussi les enfants ? Alain Fischer n'exclut pas cette possibilité

Voilà bientôt un mois que la campagne vaccinale française contre le Covid-19 a été lancée. Depuis quelques jours, la cadence des injections s'accélère, le pays espérant atteindre au plus vite l'immunité collective, Saint-Graal de ces nombreux mois passés à subir et souffrir du virus. Mais cela est sans compter sur les retards de livraisons des vaccins, annoncés vendredi par Pfizer, mais aussi sur les multiples variants qui circulent désormais dans le monde et dans l'Hexagone. À ce jour, deux d'entre eux, le variant anglais et le variant sud-africain, ont été repérés sur le territoire. Dans une interview publiée ce samedi par Le Parisien, le professeur Alain Fischer, nommé par le gouvernement pour le conseiller sur la stratégie vaccinale, estime que leur apparition pourrait un jour pousser la France à vacciner les enfants.

"Peut-être un jour faudra-t-il vacciner les enfants. En Grande-Bretagne, on cherche à savoir si leur taux d'infection plus important est lié à ce variant. Si cela se confirme et que les enfants transmettent le virus, la question se posera", affirme-t-il dans les colonnes du journal. Selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, le taux de positivité des enfants ne cesse de grimper. Il culminait le 13 janvier à 10% chez les moins de 10 ans et 8,5% chez les 10-19 ans, contre moins de 3 % dix jours plus tôt.

Face à cette flambée, le variant anglais, qui serait 40 à 70% plus contagieux que le variant du Covid-19 qui circule en France, est au cœur des soupçons. Et ce d'autant qu'un cluster lié à cette variante a été mis au jour dans une école de Bagneux en région parisienne. Jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé avoir "monté un protocole qui vise à dépister jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois".