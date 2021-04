Face aux déprogrammations massives, le défi du suivi à distance des malades du cancer

De toutes les disciplines concernées par les déprogrammations demandées pour faire de la place aux patients Covid, la cancérologie, au même titre que la pédiatrie et les greffes, n'est pas la plus touchée. Cela ne signifie pas pour autant que les malades du cancer sont épargnés par la pression qui pèse chaque jour un peu plus sur les services de réanimation et les hôpitaux.

Quelle est la situation dans votre établissement face à cette troisième vague et plus généralement celle des patients atteints de cancer ?

Depuis le début de ce mois d'avril, les structures publiques et privées de la région sont saturées, et ce syndrome de saturation concerne aussi bien les services de réanimation que, par débordement, le nombre de lits en hospitalisation conventionnelle. Or, la problématique nous concernant, c'est que certains de nos patients qui suivent des traitements ont besoin de venir souvent faire ou d'accéder à des diagnostics, voire d'être hospitalisés du fait de complications : neutropénie, infection, faiblesse... Mais cette option qui était possible avant le Covid n'est plus vraiment envisageable ou très difficile. On se retrouve en fait face au même phénomène que durant la première vague.

Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, pour une douzaine de sorties par jour, on a à peu près 18 demandes d'entrées, donc on aurait besoin d'un dépassement par rapport à notre capacité journalière de l'ordre de 5 à 6 patients par jour. Il n'est même pas possible de les diriger dans les établissements voisins, qui sont aussi surchargés. Dans ce contexte, les discussions en commission d'hospitalisation, chaque matin pour déterminer lequel de ces patients est le plus à même d'être suivi à distance, sont difficiles à arbitrer. Concrètement, il s'agit d'annoncer à ces personnes et à leur famille qu'on ne peut pas les admettre, mais qu'on met tout en place pour rester en télé suivi avec eux et l'on voit bien que c'est ce qu'ils attendent de nous : qu'on leur propose des outils alternatifs pour être rassurés et sécurisés.