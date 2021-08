Flambée épidémique, hôpitaux saturés... quelle est la situation sanitaire en Martinique et en Guadeloupe ?

La violence du rebond épidémique est telle que le tour de vis est radical : à compter du lundi 9 août, la Martinique entre dans un confinement renforcé, avec fermeture des magasins non alimentaires et limitation des déplacements à un kilomètre autour du domicile. Les touristes sont également enjoints à quitter le territoire.

Ce qui inquiète surtout les autorités sanitaires guadeloupéennes et martiniquaises, c’est le nombre croissant d’admissions à l’hôpital : au 9 août, on comptait 192 patients dont 42 en réanimation en Guadeloupe, et 331 patients dont 59 en réanimation en Martinique. Un dernier chiffre particulièrement inquiétant.

La saturation hospitalière est également dans le rouge, avec plus d’admissions en réanimation pour cas de Covid-19 que de lits disponibles dans les établissements de santé : au 9 août, la tension hospitalière était de 227% en Martinique et de 145% en Guadeloupe, contre 32% à l’échelle nationale.

Une situation préoccupante qui a amené le ministre de la Santé Olivier Véran à lancer un appel aux soignants métropolitains ce dimanche 8 août, les invitant à prêter main forte à leurs collègues martiniquais et guadeloupéens en se rendant sur place.

La Guadeloupe déplore 14 décès pour contamination au Covid-19 entre le 2 et le 8 août, avec 2 décès quotidiens en moyenne du 3 au 9 août. Du côté de la Martinique, on enregistre du 2 au 7 août 24 décès, avec 5 décès quotidiens en moyenne entre le 3 et le 9 août. "En moyenne, il y a en Martinique 14 décès hospitaliers quotidiens pour 1 million d’habitants, c’est 20 fois plus qu’au niveau national", note Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker.