Flurona : non, la grippe et le coronavirus ne peuvent pas devenir un virus "hybride"

VIRUS – Alors que des cas de "Flurona", mélange de grippe et de coronavirus, ont été détectés ces derniers jours, des publications laissent entendre qu’il s’agit d’une fusion des deux virus. Ce qui est faux et d’ailleurs impossible pour des virus de familles différentes.

L’un en Israël, l’autre aux États-Unis… Ces derniers jours, des cas d’infection de grippe et de Covid-19 ont été découverts aux quatre coins de la planète et ont fait grand bruit dans la presse. Le simple nom octroyé à ces cas ("Flurona", une contraction de grippe - Flu en anglais - et de coronavirus), suggère que ces deux virus se seraient transformés en un seul.

Une rapide revue de presse permet de trouver des sujets relayant ce type de sous-entendus. Dans la presse française d’abord, un article de Voici du 3 janvier titre par exemple ainsi : "Camille Lellouche agacée : elle s’attaque (avec humour) au nouveau variant Flurona". Cette expression de "nouveau variant Flurona" est d’ailleurs repris sur les réseaux sociaux par plusieurs comptes citoyens. D’autres profils, jugés peu fiables, évoquent une fusion des virus, comme cette publication de Conflits au sujet d’un cas de grippe et de covid découvert en Israël. Aux États-Unis, la chaîne CBS parle, elle, de "combinaison de grippe et de coronavirus", une formulation pour le moins ambiguë.

Des cas de co-infection depuis 2020

À la lecture de ces différentes publications, on pourrait croire que l’on est face à un nouveau variant redoutable par la "fusion" de ces deux virus respiratoires. Il n’en est rien puisqu’il s’agit d’une double infection, ce qui peut arriver et ce qui est arrivé d’ailleurs depuis le début de l’épidémie. En février 2020, aux prémices de la pandémie, des cas avaient déjà été découverts aux États-Unis, comme le raconte The Atlantic. Bien que minoritaires, ces doubles contaminations sont donc possibles. "Deux virus d’une famille différente peuvent infecter la même personne. On peut éventuellement détecter cette co-infection si les charges virales le permettent", nous confirme Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur.

Omicron, une recombinaison de virus ?

En réalité, il est quasiment impossible que ces deux virus respiratoires fusionnent un jour : parler de "virus hybride" ou de "variant Flurona" est donc faux. Pour Vincent Enouf, "il faut oublier ça tout de suite" : "Qu’il y ait la fusion d’un génome de virus grippal avec un coronavirus, c’est ça ne s’est jamais vu. C’est quelque chose à laquelle on ne pense même pas en tant que scientifique. Tout simplement parce qu’ils ne sont pas de la même famille. Tous les virus respiratoires restent aujourd’hui dans leur famille, il n’y a pas de passage de matériel génétique d’une famille à l’autre." En revanche, des virus appartenant à la même famille peuvent fusionner. C’est le cas des coronavirus : cela crée alors des nouveaux variants. D’ailleurs, le scientifique de Pasteur n’exclut pas à ce jour qu’Omicron soit une "recombinaison de différents virus" : "Cela pourrait expliquer qu’on ait eu énormément de mutations tout d’un coup. C’est quelque chose d’envisageable."

Pour revenir à ces co-infections, difficile donc de dire exactement ce qu’elles représentent parmi les cas testés positifs au Covid. De manière générale, être infecté par deux virus respiratoires en même temps reste rare, estime Vincent Enouf. "Dans les laboratoires, on ne recherche que le SARS-CoV2. On ne sait donc pas s’il y a la présence d’un virus grippal. Et puis il y a toujours un virus qui est majoritaire par rapport à l’autre. On peut passer éventuellement à côté de co-infections." L’Institut Pasteur réfléchit justement à rechercher la présence de la grippe au moment de rechercher le virus du coronavirus. Ce qui permettrait de détecter davantage de co-infections, absentes des radars jusque-là.

Caroline Quevrain

