Covid-19 : France, Allemagne, Suède... la décrue touche (presque) toute l'Europe

Plus en détail, selon les chiffres compilés par l'agence Reuters les niveaux de contaminations enregistrent ainsi une baisse consécutive depuis trois semaines, dans certains pays comme au Royaume-Uni mais aussi en Espagne, en Suisse, au Portugal ou encore en Allemagne. Chez nos voisins d'outre-Rhin, le nombre moyen de nouveaux cas recensés chaque jour a même baissé de plus de 10.700 au cours des trois dernières semaines, à 42 % de son précédent pic d'infections, détaille Reuters. En Italie, ce chiffre atteint 6600 au cours des 3 dernières semaines soit 20 % de baisse par rapport au précédent pic d'infections.

La Croatie et l'Ukraine enregistrent de leur côté une baisse de leur nombre moyen de nouveaux cas quotidiens sur trois semaines qui atteint respectivement 37 % et 34 % de leur précédent pic d'infections. En Suède et aux Pays-Bas, le nombre moyen de nouveaux cas recensés est en baisse depuis respectivement 12 et 10 jours consécutifs.