Covid-19 : plus de 63.400 nouveaux cas en 24h, un record depuis avril 2021

Avec 50.000 nouveaux cas de Covid-19 par jour en moyenne, la France "a atteint le pic de contaminations le plus élevé qu'elle n'ait jamais connu depuis le début de la pandémie", a affirmé ce mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran, à l'Assemblée nationale. Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, le compteur s'affole encore un peu plus avec 63.405 cas nouveaux cas confirmés, un record depuis avril. Le 8 avril, 84.999 nouveaux cas avaient été enregistrés.

Alors que le variant Delta représente plus de 99% des contaminations, il accroît encore un peu plus ce mardi la pression hospitalière. Ce mardi, 14.819 malades du Covid-19 sont pris en charge dans des établissements hospitaliers, soit 292 de plus que lundi et 2105 de plus que mardi 7 décembre. Parmi ces patients, 2792 se trouvent en soins critiques. C'est 40 de plus que la veille.

Au 14 décembre, date du dernier point épidémiologique de Santé Publique France, 170 cas de variant Omicron ont été déclarés sur le territoire. Les autorités craignent une progression rapide de celui-ci, comme cela s'observe dans d'autres pays. Au Danemark, deux semaines après la détection du premier cas, il a représenté ce mardi un total de 4535 cas, dont 1098 ces dernières 24 heures, selon le dernier bilan de l'Autorité danoise de contrôle des maladies infectieuses (SSI).