Covid-19 : Gare du Nord, les voyageurs non vaccinés venant du Royaume-Uni seront dépistés dès lundi

La France prend ses dispositions face à la recrudescence de l'épidémie au Royaume-Uni. Un dispositif de dépistage pour les voyageurs non vaccinés arrivant en Gare du Nord en provenance de Londres va être déployé lundi, a annoncé ce vendredi soir la préfecture de police.

Ce dispositif spécifique est déployé "avec l’appui de la Direction centrale de la Police aux frontières (PAF) et de la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS - association agréée de sécurité civile)", a précisé la préfecture dans un communiqué. Et d'ajouter qu'un dispositif de filtrage sur le quai "permettra d'orienter les voyageurs non vaccinés (ou n'ayant pas pu présenter la preuve d'un schéma vaccinal complet)" vers un centre disposé dans le hall.