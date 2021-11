Gibraltar a-t-il "annulé les fêtes de Noël alors que 99% de sa population est vaccinée" ?

Certes, Gibraltar est l'un des territoires les plus vaccinés au monde. Et c'est vrai aussi qu'il connaît une flambée de nouveaux cas liés au Covid-19. Mais ces deux éléments sont à relativiser. Tout d'abord, il est faux d'estimer que "99% de la population" est immunisée, pour reprendre le titre du média russe. D'une part, car la vaccination ne concerne pas les enfants de moins de 12 ans et que la campagne chez les plus jeunes vient de débuter. Les 20% d'habitants de moins de 14 ans ne sont donc pas vaccinés. Par ailleurs, Gibraltar n'a pas protégé que ses habitants, mais aussi les 15.000 travailleurs frontaliers qui viennent régulièrement de l'Espagne voisine. En prenant en compte la totalité de la population, le taux de vaccination est donc plutôt compris entre 70 et 80%.