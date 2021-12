Covid-19 et grossesse : des risques accrus pour la maman, pas d'effet sur le cerveau du bébé

"Il est prouvé que la vaccination protège la femme enceinte." Le 17 novembre dernier, les sociétés savantes de gynécologie insistaient sur l'importance pour les futures mamans, plus vulnérables et ayant une immunité amoindrie, d'être immunisées contre le Covid-19. "Des études ont montré que les femmes enceintes vaccinées sont moins souvent infectées", soulignaient le Groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse (GRIG) et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) dans un communiqué qu'ils ont cosigné. Mieux vaut donc être vaccinée avant ou pendant la grossesse.

Une étude, publiée dans la revue PLOS Medicine, et rapportée par Le Parisien, mardi 30 novembre, tend ainsi à prouver que les femmes enceintes, qui contracteraient le SRAS-CoV-2, seraient plus à même de rencontrer des complications au cours de la grossesse et de l'accouchement. S'appuyant sur la base de données française des hospitalisations, les chercheurs ont étudié les près de 245.000 naissances sur la période de janvier à juin 2020. Les facteurs de risque, liés au Covid, ont été pris en compte, comme l'âge de la future mère, l'obésité ou encore les antécédents de diabète et d'hypertension.