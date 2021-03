Hôpitaux franciliens saturés : trois premiers patients évacués, quatre autres transferts attendus dimanche

Désengorger pour gagner un peu de temps. S'il ne s'interdit pas de prendre des mesures plus restrictives en Île-de-France, où les hôpitaux font face à un afflux important de malades du Covid-19, le gouvernement espère toujours desserrer l'étau sur le système hospitalier de la région (plus de 1000 malades hospitalisés en réanimation). À cette fin, Olivier Véran a annoncé la planification de "dizaines, voire des centaines" d'évacuations sanitaires.

Trois premiers patients ont été transférés ce samedi en hélicoptère des hôpitaux de Clichy, Bobigny et Paris (Georges-Pompidou) vers ceux de Nantes, Angers et Le Mans. D'autres pourraient suivre le même chemin dans les jours à venir. Un TGV médicalisé pouvant transporter 24 patients pourrait notamment quitter Paris jeudi prochain. En plus du Pays-de-la-Loire, deux nouvelles régions (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) se tiennent prêtes à héberger des malades d'Île-de-France.