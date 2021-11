Dose de rappel, pass sanitaire, port du masque… Voici les mesures proposées par le gouvernement

Face à la cinquième vague de Covid-19, le gouvernement passe aux actes. Alors que plus de 30.000 nouvelles contaminations ont été enregistrées mardi en France, une première depuis le début du mois d'août, l'exécutif s'est réuni ce mercredi matin à l'Élysée pour un nouveau Conseil de défense sanitaire. Les mesures doivent être présentées aux Français ce jeudi, à la mi-journée, par le ministre de la Santé Olivier Véran. Le gouvernement a d'ores et déjà soumis ces annonces aux parlementaires. Voici ce qui tient la corde :

- La dose de rappel va être élargie à tous les plus de 18 ans dès ce samedi. À ce jour, seuls les plus de 65 ans, les personnes avec des comorbidités et les professionnels de santé demeurent éligibles, avant les plus de 50 ans dès le 1er décembre. Selon le ministère de la Santé, plus de six millions de Français ont déjà reçu ce rappel.

- Le pass sanitaire sera conditionné à l'injection de cette troisième dose. Cette mesure prendra effet à partir de mi-janvier. Seuls les plus de 65 ans devaient initialement être concernés par cette restriction, à compter du 15 décembre.

- Le délai de la dose de rappel va passer de six à cinq mois après la dernière injection. Cette mesure reste conditionnée au feu vert de la Haute autorité de santé, qui doit rendre un avis ce jeudi sur la question.