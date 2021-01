Inscription à la vaccination : le site Sante.fr, lancé jeudi, est (encore) inaccessible

Sante.fr , qui proposait auparavant une carte permettant de géolocaliser le centre de vaccination le plus proche de chez soi, a préféré cette mise en page pour faire face à la vague momentanée d'internautes le consultant. Si le ministère de la Santé, que nous avons contacté, n'a pas encore donné suite à nos questions, il est à supposer que ce choix permet d'éviter un plantage pur et dur de la plateforme, ou du moins son sérieux ralentissement. "Vous pourrez revenir ultérieurement pour accéder à toute l’information proposée par Santé.fr, notamment la cartographie des lieux de dépistage contre la Covid-19", indique la page d'accueil.

Censée être lancée jeudi dernier, la plateforme s'était finalement révélée inaccessible. Réfutant la thèse du bug, le ministère de la Santé avait expliqué à l'AFP être "en train de rentrer les données des centres de vaccination". "C'est pour ça que le site n'est pas accessible." L'ouverture du site avait été repoussée au lendemain, vendredi, 8h. Du côté des plateformes privées de prise de rendez-vous, quelques ratés étaient aussi à déplorer. La réservation n'était plus possible jeudi après-midi via Doctolib, dont le site Internet indiquait que l'inscription serait possible "d'ici la fin de la semaine". Aucun centre de vaccination n'était en revanche référencé pour l'instant sur Keldoc (filiale de la mutuelle MNH), qui affirmait, comme Maiia (groupe Cegedim), attendre le feu vert du gouvernement et l'ouverture de Sante.fr. Le lendemain, plus d'un million de rendez-vous avaient été pris.