Covid-19 : Jean Castex appelle "à tenir" et promet "beaucoup de doses en juin"

RÉSILIENCE - En déplacement dans le Gers, vendredi, le Premier ministre a appelé les Français à poursuivre leurs efforts, alors que près de 20 millions de personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin.

À cinq jours d'un desserrement particulièrement attendu des mesures de protection contre le Covid-19, Jean Castex a appelé les Français à "tenir" sur le front sanitaire. "On va avoir beaucoup de doses en juin, donc de nouveaux centres", a-t-il promis lors d'un déplacement dans un centre de vaccination d'Auch, dans le Gers. "Que les gens n'hésitent pas à se faire vacciner sur leur lieu de villégiature", a-t-il insisté, alors que, mardi, le ministère de la Santé invitait les Français à "s'adapter" cet été, en s'efforçant de rendre compatibles leurs dates de départ en vacances et leurs rendez-vous de vaccination contre le Covid-19.

"Une nouvelle étape est là"

Avec 19.269.311 personnes ayant reçu au moins une injection et 8.544.122 personnes ayant reçu deux injections, la France est tout près de franchir, ce week-end le cap des 20 millions de premières injections à la mi-mai. "Plus le taux d'incidence est bas, plus le dépistage est efficace. Donc il faut d'autant plus continuer", a poursuivi le Premier ministre, alors que l'ensemble des indicateurs épidémiologiques sont à la baisse depuis le début du mois.

Et d'adresser, plus tard, lors d'un discours sur un chantier d'élargissement de la nationale RN 124 à Gimont, un nouvel encouragement aux Français : "Ce n'est pas tout à fait fini (…) mais demain est devant nous, une nouvelle étape est là". Le chef du gouvernement a également salué la "mobilisation et la solidarité exceptionnelles" pour la vaccination. "Sur le terrain, partout, ça marche" et s'il y a "ici ou là des problèmes", il n'y a "que ceux qui n'ont jamais rien géré qui pensent que tout se passe sans problème".

Le plan de relance, lui, "va donner du travail à beaucoup d'entreprises" et "transformer notre pays et notre économie". "L'État a l'argent, c'est l'argent de la relance, il est pour vous. Dans les mois, qui viennent, il faut que la France entière soit tournée vers le rebond". Jean Castex a par ailleurs mis en garde contre ce qu'il a nommé "les herses du sectarisme" et "le repli sur soi" dans cette période.

MM avec AFP

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.