Covid-19 : Jean Castex observe une "montée des eaux préoccupante"

La métaphore maritime était de mise. En visite dans un centre hospitalier d'Argenteuil (Val-d'Oise) mardi, en début de soirée, le Premier ministre Jean Castex a dit observer une "montée des eaux préoccupante" du Covid-19 à l'occasion d'échanges avec le personnel soignant. Depuis plusieurs jours, les chiffres ne sont pas bons en Île-de-France. Le nombre de nouveaux cas quotidiens (en moyenne sur la semaine écoulée) augmente nettement dans la région.

Une situation qui se ressent jusque dans les coursives de l'hôpital d'Argenteuil où quelque 70 lits sont consacrés à l'hospitalisation des malades du Covid-19. Si l'on est loin des 240 lits occupés en mars et avril 2020, au plus fort de la première vague, la cheffe des urgences a fait part de ses préoccupations au chef du gouvernement. "Ça augmente doucement, mais sûrement", a répondu Catherine Le Gall. "On avait 50 malades du Covid début janvier par semaine, puis on est passés à 75, puis on est passé à 100, et là on est à 125." En Île-de-France, le taux d'incidence du Covid-19 avait légèrement augmenté mardi, avec 277,2 cas pour 100 000 habitants, contre 269,7 la veille.