Covid-19 : l'Allemagne va lever certaines restrictions pour les personnes vaccinées

Dans les autres levées, on compte également la possibilité offerte aux personnes vaccinées de se rencontrer dans un cadre privé "sans restrictions". Ce traitement préférentiel à l'égard des personnes vaccinées s'étend également au couvre-feu nocturne, récemment instauré à partir de 22h. Lundi 3 mai, plus de 6,7 millions de personnes avaient reçu les deux doses de vaccin, et près de 24 millions, une dose, selon l'institut Robert Koch.

"Nous avons dû restreindre les droits fondamentaux durant la crise sanitaire pour protéger la vie et la santé. Cela a été extrêmement douloureux pour moi en tant que ministre de la Justice", a indiqué Christine Lambrecht. "J'ai aussi toujours dit que les droits fondamentaux devaient être rétablis dès lors que leur restriction n'était plus justifiée", a ajouté la sociale-démocrate, qui justifie pour ces levées de restrictions une "baisse des taux d'infection et le fait que de plus en plus de personnes se fassent vacciner".

D'ici là, l'Allemagne s'est refusée à avancer un calendrier de réouverture des magasins non-essentiels, des lieux culturels, enceintes sportives et établissements recevant du public. Une limitation des restrictions drastiques qui trouvent son origine dans le fait que l'Allemagne, assez peu éprouvée par les première et seconde vague, a essuyé de plein fouet la troisième vagué épidémique. En l'état, le pays comptait 83.591 décès du Covid-19, ce qui fait d'elle le 9e pays le plus touché au monde.