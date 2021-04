L"AstraZeneca "n’est pas un vaccin low cost", réaffirme le Pr Jean-Daniel Lelièvre

Invité de LCI ce lundi 19 avril, le professeur d’immunologie Jean-Daniel Lelièvre a repris la défense du vaccin suédo-britannique, qui pâtit d’une mauvaise publicité. "Ce n’est pas un vaccin low cost", a assuré le chef de service des maladies infectieuses de l'Hôpital Henri-Mondor, à Créteil, avant de prendre l’exemple des vaccins développés par les laboratoires chinois, CoronaVac et Sinopharm. "Dans l’ensemble du monde, la majorité des gens ont reçu les vaccins chinois, qui sont des vaccins inactivés, et qui eux, pour le coup, ont une efficacité très modérée. Ce type de vaccin chinois peut être caractérisé comme un vaccin low cost, ou en tout cas de low efficacité."

Aujourd’hui, le vaccin AstraZeneca est recommandé par la Haute autorité de Santé (HAS) pour les plus de 55 ans. Mais une partie de la population s’inquiète d'une part d'une efficacité réduite par rapport aux vaccins à ARN messager, inexistante, elle. Et, d'autre part, d'effets secondaires, bien présents, eux, mais à la marge, avec le développement de cas de thromboses potentiellement liés à l’injection du vaccin et signalés aux autorités sanitaires. "On a des résultats qui proviennent de l’Écosse ou de l’Angleterre qui montrent que ce vaccin est remarquablement efficace. La balance bénéfice-risque pour des gens qui sont plus âgés est évidente", a poursuivi Jean-Daniel Lelièvre.