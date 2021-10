Covid-19 : l'Éducation nationale annonce 1254 classes fermées, un chiffre encore en baisse

C'est une nouvelle baisse encourageante. Depuis maintenant plus de trois semaines, le nombre de classes fermées en raison de l'épidémie de Covid-19 ne cesse de diminuer. Moins de 1300 classes (1.254) étaient fermées jeudi 7 octobre, contre 1692 il y a une semaine, soit 0,32%, déjà en diminution par rapport à la semaine précédente (2366) et celle d'avant (3299).

Par ailleurs, 8664 des 10.700 collèges et lycées ont proposé "un parcours vaccinal" aux élèves de 12 ans et plus depuis le début septembre. Enfin, pour la semaine du 27 septembre au 4 octobre, 368.923 tests salivaires ont été proposés pour les élèves et personnels, et 186.281 ont été réalisés.

Pour la rentrée scolaire, le ministère a retenu le protocole sanitaire de "niveau 2" (sur 4) qui autorise tous les élèves à être accueillis en présentiel et leur impose le port du masque en intérieur, sauf en maternelle. L'obligation du port du masque à l'école élémentaire (CP au CM2) a cependant été levée pour les élèves depuis lundi dans 47 départements "où le taux d'incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100.000 habitants", qui sont passés au niveau 1 du protocole.