Covid-19 : l'émergence du variant Omicron marque-t-elle le début de la fin de la pandémie ?

Il a inquiété toute la planète et suscite désormais l'espoir d'une fin de pandémie. Le variant Omicron, initialement détecté en Afrique du Sud, a été à l'origine de nombreuses restrictions ces derniers jours, notamment de voyages avec l'Afrique australe. En cause, les craintes d'une plus forte contagiosité du virus et d'une résistance accrue au vaccin. Mais les récentes déclarations des scientifiques sont beaucoup plus rassurantes.