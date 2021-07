Covid-19 : l'Europe, région du monde où la pandémie accélère le plus CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

PROGRESSION - Après une période d'accalmie, la pandémie accélère à nouveau partout dans le monde. L'Europe est la région la plus touchée par la recrudescence de nouveaux cas. Les pays les plus touchés sont la Grèce, le Portugal ou l'Espagne.

La pandémie gagne de nouveau du terrain. Avec 416.600 contaminations enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine, le nombre de nouveaux cas a fortement accéléré. Ils sont 11% de plus que la semaine dernière, selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi. De toutes les régions du monde, l'Europe est la plus touchée, avec une augmentation de 34% des nouveaux cas.

La Grèce, le Portugal et l'Espagne, ces destinations touristiques où le virus prolifère

La Grèce est le pays où l'épidémie a le plus accéléré parmi ceux ayant enregistré au moins 1000 contaminations quotidiennes au cours de la semaine écoulée. 1400 cas y sont décomptés chaque jour, soit une augmentation du nombre de contaminations de 200%. Le Portugal et l'Espagne connaissent eux aussi une importante recrudescence du virus, portée par le variant Delta. En Espagne, le taux d'incidence était au 8 juillet de 287 cas pour 100.000 habitants, soit quatre fois plus important que trois semaines auparavant. La Catalogne est particulièrement concernée, avec une flambée dans sa population jeune. Le Portugal lui, a vu son taux d'incidence tripler en trois semaines, atteignant 282. Face à cet emballement, le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes a conseillé jeudi aux Français "d'éviter l'Espagne et le Portugal" cet été. "Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations, c'est un conseil de prudence", a déclaré Clément Beaune sur France 2.

Un tour de vis réclamé en France, un relâchement envisagé par le Royaume-Uni malgré l'envolée des cas

La situation au Royaume-Uni est également tendue. Les cas de Covid-19 y ont dépassé mercredi, pour la première fois depuis janvier, les 30.000 contaminations. Les admissions hospitalières liées au Covid-19 ont, uniquement pour l'Angleterre, augmenté de 70% en une seule semaine, rapporte par ailleurs The Telegraph. Le gouvernement britannique a cependant indiqué ce vendredi qu'il espérait dévoiler "dans les deux prochaines semaines" ses projets pour permettre aux personnes totalement vaccinées contre le coronavirus à l'étranger de venir au Royaume-Uni sans quarantaine, comme les résidents britanniques. En France, les contaminations sont aussi à la hausse avec 4442 nouveaux cas confirmés en 24 h jeudi. C'est 70% de plus qu'une semaine plus tôt. Dans son dernier bilan, Santé Publique France note une "augmentation marquée du taux d'incidence, particulièrement chez les 15/44 ans". Et selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, le variant Delta représente déjà "pas loin de 50%" des contaminations en France. Dans son avis paru ce vendredi, le conseil scientifique recommande un tour de vis pour faire barrage à ce variant en rendant notamment obligatoire la vaccination des soignants et en mettant en place des restrictions localisées dans les zones les plus touchées.

Les nouveaux cas en hausse de 26% en Amérique du Nord

Au-delà de l'Europe, la pandémie a accéléré dans toutes les autres régions du monde : +26% dans la zone États-Unis/Canada, +23% en Afrique, +18% au Moyen-Orient, +13% en Asie. En Océanie, les contaminations ont aussi accéléré, de 90%, mais le coronavirus y circule encore relativement peu (600 cas par jour). Malgré une nouvelle décélération (-10%), le Brésil reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (48.600 cas quotidiens), devant l'Inde (42.600, -9%) et l'Indonésie (30.700, +44%). En proportion de la population, le pays ayant recensé le plus de nouveaux cas cette semaine reste l'archipel des Seychelles (1.119 pour 100.000 habitants), qui est pourtant l'un des pays les plus en avance en termes de vaccination, avec 68% d'habitants complètement vaccinés avec des doses Sinopharm ou AstraZeneca/Oxford.

La rédaction de LCI

