Covid-19 : "l'herbe à pic", la plante traditionnelle guadeloupéenne qui suscite l'espoir

En Guadeloupe et en Martinique, les pharmacies sont en rupture de stock. Les flacons de Virapic se sont arrachés depuis que le Dr Henry Joseph a annoncé que son principe actif pourrait prémunir contre le coronavirus. Ce scientifique est le concepteur de ce sirop bien connu aux Antilles, extrait d'une plante traditionnelle guadeloupéenne, l'herbe à pic ou zèb a pik en créole. Selon l'annonce qu'il a faite la semaine dernière, l'herbe à pic pourrait inhiber "la réplication de tous les virus à ARN", dont le coronavirus et ses variants .

Contre les rhumes, les coups de froid ou la grippe, les Antillais ont régulièrement recours au Virapic, réputé pour prévenir la maladie ou aider à la surmonter. Mais cette fois, ils se sont rués sur les pharmacies. A Pointe-à-Pitre, Françoise Berthelot confirme à LCI avoir été dévalisée. "C'est allé très vite, puisque beaucoup de clients en achetaient plusieurs, jusqu'à des gens qui les achetaient par vingt".

Cette pharmacienne du centre-ville se souvient que l'année dernière, au début de l'épidémie, un premier "rush" avait eu lieu, sans qu'aucune communication n'ait été effectuée. "Localement, c'est considéré comme un produit qui marche. C'est un antiviral, et en Guadeloupe on a eu le Zika, le Chikungunya, et la dengue réapparaît cycliquement. Et le Virapic fonctionne plutôt bien sur ces pathologies. Ce qui fait qu'on le prend assez régulièrement".